Ante la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, asociada a la posible llegada de un nuevo frente frío, el Instituto Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que habrá un incremento en las lluvias esta semana en diferentes sectores de la región Caribe.

Con respecto a esto, el instituto enfatizó en que estas condiciones pueden generar fluctuaciones del río Sinú, que desemboca en Córdoba, y otras comunidades ribereñas.

“Se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas del río Sinú y recomienda a las autoridades y comunidades ribereñas permanecer atentas a la evolución de los niveles y a los comunicados oficiales, con el fin de prevenir riesgos asociados a eventuales crecientes o inundaciones”, comentó.

Seguidamente, mencionó que: “Si bien los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios del mes, persiste el riesgo de inundaciones en sectores ribereños, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención”.

Sugirió especial atención en los municipios de “Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba; así como en Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia.

Por otro lado, el aumento en las precipitaciones está previsto desde este lunes en la región Caribe. “Para este día, se estiman los mayores acumulados de lluvia respecto a los 3 días analizados donde persistirán las condiciones nubosas y de lluvia intensa con acumulados entre Alto (~20mm a 40mm) a Fuerte (~40mm a 60mm) en relación con los promedios de precipitación diarios usuales para el mes.

El ente también pronostica que a partir de este martes el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío, lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe