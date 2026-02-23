En atención al comunicado especial Nº22 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y al boletín conjunto de Ideam, Dimar y UNGRD, la gobernación de Córdoba a través de la Dirección Técnica y Ambiental de Riesgo le informó a los municipios sobre la posible incidencia de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano que podría generar un incremento de lluvias.

Además habrá intensidad en los vientos y en la altura del oleaje entre el 22 y el 25 de febrero, especialmente en el departamento de Córdoba.

Con relación a esto último la gobernación señala que de acuerdo con los análisis técnicos, se podrían presentar aumentos en los niveles de los ríos durante los próximos días, con una tendencia predominante al ascenso a partir del 23 de febrero, la cual podría mantenerse en jornadas posteriores.

En ese sentido, desde la gobernación le entregaron recomendaciones a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, entre ellas están: mantener en alistamiento sus planes de contingencia por posible inundación; intensificar el monitoreo permanente de niveles de los ríos y/o afluentes; realizar seguimiento especial a rompederos activos y zonas históricamente afectadas; mantener la comunicación del riesgo con comunidades ribereñas y poblaciones asentadas en zonas bajas y coordinar con organismos de socorro y sector salud acciones preventivas y de respuesta oportuna.

Vigilancia especial en cinco municipios

Debido a estas nuevas condiciones climáticas fue activada una vigilancia especial en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Canalete, y recomiendan especial vigilancia en áreas de pendiente pronunciada y sectores con antecedentes de remoción en masa, debido a la saturación de suelos por las lluvias.

Mientras que en los municipios costeros de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, hay vigilancia en las zonas costeras críticas.