Más de $13 mil millones ha destinado, hasta este momento, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para atender la emergencia ocasionada por las intensas lluvias en el departamento de Córdoba y que deja 69 mil familias damnificadas.

La Unidad ha entregado Asistencia Humanitaria de Emergencia y también tiene presencia operativa en las zonas impactadas. Tan solo este domingo 22 de febrero el director Carlos Carrillo Arenas estuvo en el municipio de Cereté donde entregó ayuda y también recorrió los puntos críticos para evaluar la erosión fluvial en la cuenca del río Sinú.

Además, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo apoyan en esta zona el trabajo comunitario para cerrar con bultos de tierra el boquete que se abrió a lo largo del río Sinú, mediante la construcción de un jarillón que permita contener el paso del agua y reducir el riesgo para las familias.

Un contingente integrado por miembros de la Armada Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y la UNGRD también estuvo el fin de semana en Lorica, específicamente en el corregimiento Sarandelo, acompañando y verificando esta labor conjunta con la comunidad.

Para Córdoba el Gobierno Nacional ha dispuesto más de 245 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia, representadas en kits de alimentos, aseo y cocina, además de colchonetas, hamacas, toldillos, agua y sábanas. De ese total, 205.3 toneladas ya fueron entregadas en los municipios de Cereté, San Pelayo, Puerto Libertador, Canalete, Lorica, Montelíbano, Moñitos, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Valencia y Tierralta.

También distribuyeron 2,5 toneladas de alimentos e insumos veterinarios en los refugios temporales de San Pelayo, Cereté y Lorica, destinados a la atención de animales afectados.

Adicional a ello y en convenio con la Gobernación de Córdoba la maquinaria amarilla interviene los puntos más afectados con nueve máquinas, entre retroexcavadoras y retrocargadores, en los municipios de Cotorra, San Pelayo, Puerto Escondido, Lorica y Los Córdobas.