Las ayudas humanitarias transportadas vía aérea gracias a la gestión solidaria de empresas privadas y organizaciones aliadas fueron entregadas a las entidades responsables de su distribución en el territorio.

Del total recibido, 17 toneladas fueron asignadas a la Renovación Carismática, que priorizará su entrega en la margen izquierda de la ciudad de Montería, especialmente en zonas vulnerables y en los alojamientos temporales de la Institución Educativa La Ribera y el sector Juan XXIII.

Además, otras 5 toneladas fueron entregadas al Ejército Nacional – Brigada 11, que mantendrá estas ayudas bajo custodia y coordinará su distribución conforme a los lineamientos operativos definidos por un general de apellido Díaz.

alcaldía de Montería/Cortesía

La alcaldía de Montería aclaró que no son es la encargada de la entrega de estas ayudas, “dicha responsabilidad recae exclusivamente en las organizaciones mencionadas, que cuentan con la logística y el acompañamiento necesario para garantizar que los donativos lleguen a quienes más lo necesitan”.

Por su parte el alcalde Hugo Kerguelén García agradeció de manera especial a las empresas y organizaciones que se vincularon para hacer posible el traslado de las más de 20 toneladas de ayudas hasta Montería, destacando que “cada aporte refleja la solidaridad del país con las familias afectadas”.

Extendió la invitación a los monterianos, colombianos y a todos los corazones solidarios a seguir donando en el centro de acopio de la administración municipal habilitado en el Estadio 18 de Junio, desde donde se continúa articulando el apoyo humanitario para las comunidades damnificadas.