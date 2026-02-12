Tras estudiar el proyecto de acuerdo radicado por la alcaldía de Montería, el Concejo Municipal le autorizó al mandatario Hugo Kerguelén García la incorporación de recursos del balance por el monto de 13 mil 900 millones de pesos. Esta suma será destinada a la atención de la emergencia que vive la capital de Córdoba a causa de las inundaciones.

El alcalde informó que con estos recursos emprenderán, con celeridad, acciones específicas del Plan de Acción de Emergencias que contempla adecuación de vías, reforzamiento en algunos puntos críticos del río, no solo para tratar de conjurar la emergencia, sino para prepararse hacia la próxima temporada de lluvias; y también destinará recursos para atención en salud pública, suministros y ayudas humanitarias, entre otros.

Lupita Bello Tous, secretaria de Hacienda de Montería, explicó que los $13.900 millones “son recursos de la vigencia 2025, que no se ejecutaron, entonces, los trajimos con unas destinaciones para cubrir algunos aspectos de este plan de acción”.

Aclaró que los recursos no son suficientes para afrontar toda la crisis, pues se trata de una pequeña parte “de un plan de acción, que supera los 200.000 millones pesos, pero con esto vamos a poder inicialmente dar atención a algunos temas; esto va a permitir que el alcalde tenga las herramientas y los recursos para la primera atención de nuestra población”.

Durante la sesión, los concejales de Montería reconocieron la necesidad de la aprobación de estos recursos, para poder afrontar las nuevas exigencias que se presentan para la ciudad por la emergencia que se está viviendo debido a las inundaciones que dejó el frente frío.

En el escenario el secretario de Gobierno, Carlos García, explicó que las inundaciones afectaron 18 corregimientos en sus centros poblados, así como 47 veredas, además de 24 barrios en la zona urbana distribuidos en seis comunas. En 16 alojamientos temporales de la zona urbana atienden a 5.735 personas; mientras que hay siete en los corregimientos donde son atendidas 914 personas. Han sido entregados 2.600 mercados comunitarios y 4.824 mercados familiares.

“Vamos a regresar a la normalidad, pero esa normalidad depende de los recursos, y con los que tenemos no somos capaces”, dijo el funcionario del gobierno municipal.

Por su parte, el coordinador de gestión de riesgos, Jesús Pemberthy, informó que “estamos en la fase de manejo de la emergencia, no podemos hablar todavía de lo que vamos a construir, sino que lo primero es atender a la gente” al tiempo que hizo énfasis en que se necesita una gran inversión, cuyos recursos no se tienen, y se necesitará la atención de los gobiernos departamental y nacional para salir adelante.

“Hay necesidades para atender en la disminución de la emergencia con enfoques de salud pública, ambiental y sanitario, y recuperación de vivienda, adecuación de canales y protección en las orillas del río Sinú. Además, se deberán implementar acciones como fumigación y promoción en salud”.