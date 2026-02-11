En el marco de la calamidad pública que se registra en la ciudad de Montería la alcaldía decidió adoptar la medida excepcional de toque de queda que rige en 11 sectores de la Comuna 1 que están afectados por las inundaciones.

La medida, de acuerdo con lo expresado por el alcalde Hugo Kerguelén García y por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, fue adoptada con el propósito de proteger la vida, la integridad personal y garantizar la atención oportuna de la emergencia en los barrios Vallejo, El Dorado, El Poblado, La Ribera, República de Panamá, El Níspero, Los Colores, Rancho Grande y La Palma, así como en las zonas conocidas como Altos de Cannan y Villa Petro.

El toque de queda inició la noche del lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el martes 17 en el horario comprendido entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del día siguiente.

La medida, contenida en el Decreto No 0046 del 9 de Febrero de 2026, prohíbe además la circulación de vehículos particulares y públicos cuyos ocupantes no residan en la Comuna 1, así como la navegación de lanchas, botes y demás embarcaciones no autorizadas.

Se exceptúan de esta disposición los organismos de socorro y emergencia, la Fuerza Pública, las autoridades de gestión del riesgo y el transporte humanitario, contratistas y funcionarios debidamente autorizados por la administración municipal.

“Se trata de una medida transitoria y excepcional adoptada en medio de una de las emergencias más complejas que enfrenta la ciudad, priorizando la vida y la seguridad de las familias monterianas. Invito a la ciudadanía a acatar las disposiciones oficiales, evitar la circulación innecesaria en zonas críticas y mantenerse informada a través de los canales institucionales”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén.

Por su parte el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, le dijo a EL HERALDO en una entrevista telefónica que la medida de toque de queda le fue solicitada por la institución al alcalde porque les preocupaba la situación de inseguridad que los damnificados estaban denunciando y ante la cantidad de personas en la zona les era imposible distinguir al delincuente.

“En este sentido hicimos un cerramiento de la zona con enmallado y colocamos un dispositivo con policías y además tenemos una patrulla fluvial para la que el alcalde nos colaboró con una lancha que recorre los barrios”, dijo el oficial.

A su vez indica que en el día seguía el inconveniente en las zonas inundadas porque los damnificados van a sus casas a seguir recogiendo pertenencias y no podían, como autoridad de policiva, establecer si en verdad eran dueños de lo que llevaban, por eso fue restringida la circulación de vehículos.

“Como había vehículos que llegaban para ayudar había otros que lo hacían para aprovechar y robar, entonces bajo todo este contexto fue necesario el toque de queda”, puntualizó el coronel Ruiz Arias.