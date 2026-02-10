Para las personas pensionadas, con una mesada superior al salario mínimo, el aumento para el presente año fue mucho más injusto y discriminatorio que en anualidades anteriores; el incremento solamente fue del 5.1% con base en el Indice de Precios al Consumidor, I.P.C., al 31 de diciembre de 2025.

El aumento de la pensión con base en el Indice de Precios al Consumidor será siempre un porcentaje fuera de la realidad económica y social del país; vale la pena recordar que el salario mínimo para los trabajadores, el Gobierno Nacional lo fijó por medio del decreto 1469 y es por el 23% .

Ya los pensionados recibimos la primera mesada del año 2026 y comenzamos a padecer por la ola alcista en los precios de la canasta familiar, los servicios públicos básicos, el aumento de tarifas del transporte en las principales ciudades del país, la comida en restaurantes populares, como el llamado “corrientazo”; también los ajustes en precios en la educación en general, con matriculas, mensualidades y semestres costosos; además, tenemos que cancelar con nuestros ingresos los medicamentos y consultas y tratamientos que no asignan en las EPS, por la crisis y caos persistente en el sistema de salud.

Así la situación los pensionados, con una mesada superior al salario mínimo, quedamos este año en un desequilibrio impresionante frente a las personas que laboran y es que éste grupo por lo menos percibe su salario completo y sin mayores afectaciones económicas por descuentos en el servicio de salud, etc.

Con base en condiciones sociales y económicas y parodiando la obra clásica de la literatura Los Miserables, la novela del poeta y escritor francés Victor Hugo publicada en 1862, los pensionados colombianos quedamos como miserables en materia de ingresos y con las alzas de precios y pagos en servicios de la salud nos acercamos en forma rápida al final de nuestros días, en medio de la situación de pobreza y la injusticia social, que se han acrecentado en la administración del presidente Gustavo Petro, que él, los ministros y otros funcionarios del gobierno no la aceptan.

Según datos oficiales, hasta el año anterior, Colombia cuenta con una población general superior a 53 millones de personas; los mayores de 60 años son más de 7 millones y tiene cerca de 3 millones de pensionados en el Sistema General de Pensiones, con la mayoría en Colpensiones y una parte significativa en fondos privados.

