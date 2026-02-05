Ante la grave emergencia ocasionada por el aumento del nivel del río Sinú y las fuertes lluvias registradas en los últimos días el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, le solicitó al Gobierno Nacional disponer de todas sus capacidades para fortalecer las del municipio y afrontar la situación.

El pedido se lo dirigió a la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel, durante la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se efectuó este miércoles 4 de febrero en el Centro de Convenciones de Montería.

“Hoy Montería necesita todas las capacidades del Gobierno Nacional. Estamos enfrentando una situación crítica y requerimos más lanchas, botes pequeños y apoyo humanitario para garantizar evacuaciones oportunas y el abastecimiento de alimentos en las zonas afectadas”, expresó el alcalde.

El mandatario informó que actualmente más de 700 personas se encuentran en los albergues habilitados por la administración municipal, cifra que continúa en aumento debido a las evacuaciones preventivas que se realizan en sectores de alto riesgo.

Las evacuaciones las están efectuando en lanchas enviadas por la alcaldía, trasladando a las familias desde las zonas rurales y puntos críticos hacia la zona urbana, donde reciben atención integral, alimentación, kits de aseo y acompañamiento institucional.

Informó que como parte de las decisiones adoptadas para proteger la vida y la integridad de la comunidad, fueron suspendidas las clases en las instituciones educativas oficiales, y se reanudarán, si las condiciones lo permiten, este lunes 9 de febrero.

“No quiero poner en riesgo a ningún miembro de nuestras comunidades educativas. La prioridad es la vida. Hasta que no tengamos condiciones seguras, no retomaremos actividades académicas presenciales en los sectores comprometidos”, afirmó.

Plan de contingencia

Fue claro al expresarle a la delegada del Gobierno Nacional que uno de los frentes principales de acción es la reconstrucción de vías afectadas y la recuperación de la conectividad en zonas rurales que han quedado incomunicadas.

Además de un plan de contingencia conjunto que haga posible “la reconectividad y el cierre de las bocas que abrió el río, con el fin de fortalecer las zonas vulnerables mediante la instalación de sacos y barreras de contención que permitan mitigar nuevas inundaciones, especialmente en la margen occidental de Montería”.

Finalmente sostuvo que se necesita actuar con rapidez para contener el impacto y evitar que la situación se agrave”, puntualizó.