Tras cinco horas de travesía por el río Sinú, la embarcación ‘En las manos de Dios’ arribó al embarcadero de Businú, en la zona urbana de Montería, con 100 habitantes del corregimiento Las Palomas.

Lea más: Ministerio de Defensa despliega sus capacidades en Córdoba para atender emergencias por lluvias

Estos ciudadanos, entre ellos adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, tomaron la decisión de evacuar sus viviendas ante el aumento de las inundaciones y de paso fueron priorizados dentro del operativo humanitario coordinado por la administración municipal, en articulación con los organismos de socorro y la Fuerza Pública.

A su llegada fueron recibidos por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y la gestora social, Diana Sierra Márquez, quienes los acompañaron personalmente en el proceso de traslado y garantizaron la atención inmediata.

Ver más: Funcionarios del Gobierno nacional lideran PMU en Córdoba tras emergencias por frente frío

Cortesía Alcaldía de Montería

Estos damnificados por las lluvias serán ubicados en el albergue habilitado en el Coliseo de Combate de la Villa Olímpica de Occidente. Allí habrá alojamiento, alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial y todos los servicios necesarios para garantizar condiciones dignas durante esta emergencia.

“Hoy lo más importante es salvaguardar a nuestras familias. Agradezco a estas 100 personas que tomaron la decisión responsable de evacuar. Entendemos el dolor de dejar sus hogares, pero la vida está por encima de cualquier cosa”, expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, que a su vez reiteró el llamado a las comunidades que permanecen en zonas de alto riesgo a que evacúen.

Lea también: Gobernador de Córdoba regalará una motocicleta al hombre que rescató en Montelíbano