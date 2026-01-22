La aerolínea ultra low cost JetSMART Airlines anunció el inicio de operaciones de su nueva ruta directa entre Bogotá y Montería a partir del próximo 3 de marzo de 2026.

La nueva conexión contará con tarifas por trayecto desde $122.000 COP, con tasas e impuestos incluidos, y dispondrá de 10 frecuencias semanales durante marzo, y se incrementarán a 14 a partir de abril, es decir, en la temporada de Semana Santa.

El anuncio, que representa un avance concreto en la estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea del Caribe colombiano, y responde a una visión compartida entre el sector público y privado para posicionar a Montería como un nodo estratégico de movilidad, turismo y desarrollo económico regional, la dieron a conocer en las últimas horas en una rueda de prensa los representantes de la aerolínea y el alcalde Hugo Kerguelén García.

El mandatario sostuvo que esta nueva conexión aérea se inscribe en los esfuerzos liderados por la alcaldía y el Aeropuerto Los Garzones para dinamizar la economía local, atraer visitantes, facilitar el intercambio empresarial y ampliar las oportunidades para los habitantes de la región.

“Esta ruta directa con Bogotá fortalece la integración de Montería con el resto del país y respalda nuestra apuesta por una ciudad más competitiva, con mayor dinamismo turístico y mejores oportunidades para el crecimiento económico. Mejorar la conectividad aérea es clave para atraer inversión, impulsar el turismo y facilitar el desarrollo de grandes eventos culturales, deportivos y empresariales que siguen posicionando a Montería en el mapa nacional e internacional”, afirmó el mandatario.

El nuevo trayecto se suma a las cinco frecuencias semanales que JetSMART ofrece entre Medellín y Montería.

“En JetSMART estamos cumpliendo lo que hemos anunciado para Colombia. Cada nueva capacidad que se habilita se traduce en más rutas, más conectividad regional y más oportunidades para ciudades como Montería. Esta ruta es el resultado de un trabajo coordinado con la Alcaldía y demuestra cómo la aviación puede ser un motor real de desarrollo regional”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

De otra parte, en ese mismo escenario el alcalde Hugo Kerguelén resaltó que la ciudad viene avanzando con la entrada en vigor del Estatuto Tributario con enfoque Pro-Inversión, diseñado para generar un entorno favorable para las empresas y los inversionistas.

“El Estatuto Tributario ofrece beneficios e incentivos reales para quienes decidan invertir en Montería. Con este buscamos dinamizar la economía local, crear empleo formal y brindar alivios fiscales, especialmente a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Es una pieza clave en la hoja de ruta que llevará a Montería hacia un futuro próspero y equitativo, por lo que invitamos a todos los sectores empresariales a sumarse a esta gran apuesta por el desarrollo de nuestra ciudad”, señaló el mandatario de los monterianos.