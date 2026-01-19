A la espera de que un juez de la República con funciones de control de garantías le defina su situación judicial está un hombre de 27 años al que las unidades de la Policía Metropolitana de Montería sorprendieron en flagrancia cometiendo un hurto.

El caso se registró en la zona céntrica de la capital de Córdoba, concretamente en el sector La Ceiba.

El personal uniformado recibió una llamada telefónica a través del dispositivo PDA en la que alertabn sobre un presunto hurto que se estaría presentando en el techo de una vivienda, por lo que de manera inmediata la zona de atención policial se desplazó hasta el lugar de los hechos.

Al llegar, los uniformados observaron a un individuo descendiendo del techo del inmueble con un morral en el que llevaba cinco metros de tubo de cobre que eran del sistema del aire acondicionado de dicho inmueble.

Tras verificar con el propietario de la vivienda confirmaron que los elementos hurtados pertenecían a dicho inmueble, por lo que procedieron a efectuar la captura en flagrancia y dejarlo a disposición de la Fiscalía, que lo procesa por el delito de hurto.

“Continuamos fortaleciendo el patrullaje y la atención oportuna a los llamados de la ciudadanía, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la protección de los bienes de los monterianos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123”, señaló el mayor Andrés Martínez Padilla, comandante de la Estación de Policía Norte.