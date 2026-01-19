La entrada en operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad de Montería este lunes 19 de enero a la par con el año lectivo 2026 fue supervisada por las autoridades locales.

Leer más: Entregaron obras viales en la Comuna 2 de Montería

El alcalde Hugo Kerguelén García encabezó la comisión que estuvo en varios planteles educativos oficiales de la ciudad revisando la calidad de los alimentos y su preparación, y conociendo las impresiones de los estudiantes en aras de que el servicio ofrecido sea siempre el mejor.

El mandatario estuvo en la Institución Educativa El Recuerdo, la segunda con mayor número de estudiantes beneficiados con el PAE en Montería, y donde proyectan atender a 1.396 estudiantes, solo superada por el Colegio Nacional José María Córdoba.

Le puede interesar: Valledupar dio inicio al nuevo año escolar con más de 74.000 estudiantes

“Para nosotros es fundamental que el Programa de Alimentación Escolar comience desde el primer día de clases y que lo haga con calidad. Por eso estamos en las instituciones educativas, revisando personalmente la comida que se les entrega a nuestros estudiantes, porque una buena alimentación es clave para el aprendizaje, la permanencia escolar y el bienestar de nuestros niños y jóvenes”, afirmó el alcalde.

alcaldía de Montería/Cortesía Uno de los principales avances del programa es la priorización de la Ración Preparada en Sitio (RPS).

Del total de beneficiarios del PAE, 21.809 estudiantes pertenecen a instituciones urbanas y 22.525 a zonas rurales, garantizando una cobertura equitativa en todo el municipio.

Lea acá: Cuarenta mil niños del sector educativo oficial de Sucre regresaron hoy a clases con PAE

Uno de los principales avances del programa es la priorización de la Ración Preparada en Sitio (RPS). Actualmente, el 76,75 % de los beneficiarios, equivalente a 34.027 estudiantes, reciben este tipo de ración y la meta de la administración municipal es avanzar de manera progresiva para que los 10.307 estudiantes que hoy reciben Ración Industrializada (RI) también accedan a RPS, fortaleciendo la calidad nutricional del programa.