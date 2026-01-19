En los barrios El Rosario, Magdalena y Juan XXIII, de la comuna 2 del occidente de la ciudad de Montería sus habitantes están estrenando vías pavimentadas.

Lea más: En Córdoba se lleva a cabo el Primer Seminario de Comandantes de Policía

Durante el fin de semana el alcalde Hugo Kerguelén García hizo entrega oficial de las obras de pavimentación en dichos sectores.

Fueron pavimentados en total 688 metros lineales. Un tramo de 298 metros, sobre la carrera 4W entre calles 35 y 38; y otro de 390 metros lineales sobre la calle 36A entre carreras 4W y 3W.

Cortesía alcaldía de Montería

Con la pavimentación de estos tramos viales, la comunidad superará algunos inconvenientes, más allá de tener una mejor circulación por las vías:

“La gente de aquí siempre presentaba un problema en la calle 36A, se inundaban durante mucho tiempo cuando llovía, y eso ya no va a suceder; además, la 4W colinda con la Institución Educativa Juan XXIII, entonces, aquí ya los chicos no se van a ensuciar más los zapatos cuando entren o cuando salgan del colegio, y brindarles ese bienestar es muy importante para nosotros”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén García.

Ver más: Policía captura en flagrancia a un hombre que estaba cometiendo un hurto en el centro de Montería

Agregó que está concentrado en disminuir esas brechas que existen en la ciudad de Montería, esas que habían existido entre margen izquierda y derecha, entre el sur y el norte, entre la zona rural y el área urbana.

Cortesía alcaldía de Montería

“Estamos muy contentos porque son obras que se requieren desde hace muchísimo tiempo y hoy seguimos cumpliéndole a la ciudadanía. En los últimos ocho meses hemos entregado 32 obras, en cumplimiento de nuestro programa ‘La cinta cayó, la obra llegó’, todos los sábados, en distintos barrios, en cada rincón de la ciudad”, anotó el mandatario.