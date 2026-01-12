Con el objetivo de garantizar una movilidad responsable y un feliz regreso a casa de los viajeros, las unidades de las seccionales de Tránsito y Transporte de la Policía de Córdoba y de la Metropolitana de Montería están volcadas sobre los ejes viales realizando controles y prevención.

Dichas acciones están orientadas a promover una movilidad segura y responsable, haciendo énfasis en el cumplimiento de las normas de tránsito, la planificación anticipada de los desplazamientos y la adopción de conductas de autocuidado por parte de conductores, pasajeros y peatones.

“La vida y la integridad de las personas son nuestra prioridad. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que se construye con decisiones conscientes y respeto por las normas”, señaló el teniente Jeysson Escobar Henao, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Montería.

Por su parte el Departamento de Policía Córdoba reitera el llamado a planear los viajes con antelación, respetar las normas de tránsito y realizar pausas activas con el fin de reducir riesgos y prevenir siniestros viales.

“La prevención y la conciencia vial son el camino para llegar seguros”, indica la Policía de Córdoba.

