La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el departamento de Córdoba cerró este 2025 con la recuperación de 56 cuerpos.

Los 11 hallazgos más recientes se dieron en el del cementerio San Antonio, ubicado en el barrio P5 de Montería, donde ubicaron siete cuerpos, y los cuatro restantes fueron en la primera intervención al cementerio Jardines de la Esperanza, del municipio de Planeta Rica.

La investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD determinó que estos cuerpos podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, con anterioridad al 1° de diciembre de 2016.

“Con la recuperación de los 11 cuerpos en los cementerios Jardines de la Esperanza y San Antonio, cerramos el 2025, un período de grandes retos y logros que nos permitió recuperar un total de 56 cuerpos en acciones humanitarias realizadas en los municipios de Montería, Valencia, Montelíbano, Tierralta y Planeta Rica”, indicó Juan Carlos Zuleta Quiñónez, coordinador de la UBPD en Córdoba.

Agregó que estos hallazgos se enmarcan en los Planes Regionales de Búsqueda del Alto Sinú–Montería y San Jorge Cordobés. En el departamento de Córdoba se registra un total de 3.518 personas desaparecidas que son objeto de búsqueda por parte de la entidad.

En el 2025 la gestión de la UBPD en Córdoba incluyó 194 nuevas solicitudes de búsqueda, 238 tomas de muestras biológicas de ADN con fines de identificación y cinco entregas dignas de cuerpos de personas desaparecidas a sus familias.