Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’ cumple este martes ocho décadas de vida (80 años) y su nombre sigue teniendo el mismo peso que un golpe bien conectado: seco, contundente, inolvidable. No solo fue campeón del mundo. Fue el primero. El hombre que le enseñó a Colombia que sí se podía ganar.

Nacido un 23 de diciembre de 1945, ‘Pambelé’ cambió para siempre la relación del país con el deporte. Antes de él, ganar afuera parecía una rareza; después de él, se volvió un sueño posible.

Hoy, a sus 80 años, ‘Pambelé’ luce como un roble. Vive en su finca en Turbarco, ubicada en la calle 28B del barrio Los Laureles, rodeado de familiares, lejos del ruido. Ya se le ve poco en las calles, por un tema de edad, pero está lúcido, con los recuerdos intactos y la mente viajando, una y otra vez, a aquella noche gloriosa que lo cambió todo. Su cuerpo ya no es el de antes, pero su mirada conserva el brillo de quien supo tocar la cima.

Antonio Cervantes 'Kid Pambelé'.

Para muchos colombianos, ‘Pambelé’ sigue siendo el máximo ídolo del deporte nacional, incluso por encima de figuras históricas de otras disciplinas como Édgar Rentería, ‘el Pibe’ Valderrama, Falcao García, James Rodríguez, Mariana Pajón, Catherine Ibargüen o Juan Pablo Montoya, entre muchos otros. Porque ‘Pambelé’ fue el origen: el primero que levantó la mano en lo más alto cuando nadie lo había hecho.

Su historia comienza en San Basilio de Palenque, caserío del departamento de Bolívar y símbolo de resistencia afrodescendiente. Hijo de Manuel Cervantes de Ávila y Ceferina Reyes, Antonio llegó a Cartagena con apenas tres meses de nacido, cuando sus padres, acosados por las dificultades económicas y con seis hijos a cuestas, buscaron un mejor futuro. Creció entre Palenque, en el popular barrio de Chambacú, donde forjó carácter entre la pobreza, la calle y la necesidad.

El país lo conoció para siempre el 28 de octubre de 1972. En Ciudad de Panamá, en la división del peso welter junior (140 libras) de la AMB, ‘Kid Pambelé’ noqueó en diez asaltos a Alfonso ‘Peppermint’ Frazer y le regaló a Colombia su primer título mundial de boxeo. En el décimo asalto, Pambelé escribió la historia.

Antonio Cervantes 'Kid Pambelé'.

“Para mí fue maravilloso ganar con mucho esfuerzo esa corona de boxeo mundial, y eso no se compra ni se vende”, le dijo hace poco a EL HERALDO en una de las tantas entrevista que nos ha dado.

Defendió su título mundial en diez ocasiones. Lo perdió el 6 de marzo de 1976 ante Wilfredo Benítez, por decisión dividida, y lo recuperó un año después, el 25 de junio de 1977, en Maracaibo, al noquear en cinco asaltos al argentino Carlos María Giménez.

En total, realizó 21 combates de título mundial, 18 de ellos defensas, y fue campeón de las 140 libras durante casi ocho años, una marca que lo llevó al ‘Salón de la Fama del Boxeo Mundial’.

Antonio Cervantes 'Kid Pambelé'.

Hoy, cuando ‘Pambelé’ cumple 80 años, Colombia no solo celebra a un excampeón. Celebra al hombre que cambió la mentalidad de un país, al pionero que abrió el camino, al ídolo que convirtió un sueño imposible en una certeza.

“Nadie tiene derecho a olvidar a ‘Pambelé’, quien regaló la más sonora alegría a los colombianos”, le dijo al periodista Juan Rincón Vanegas para una nota especial para EL HERALDO. Y sí, Antonio. Tu nombre sigue sonando como un golpe seco en la historia de nuestro país.