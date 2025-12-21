Con la entrada en operación de Businú, el nuevo sistema de transporte fluvial en la ciudad de Montería, la Policía Metropolitana San Jerónimo asume el compromiso de acompañar permanentemente a los usuarios de este en aras de protegerlos y preservar la convivencia ciudadana en el río Sinú.

Los hará a través de la Patrulla Fluvial con que cuenta la Policía Metropolitana. Así lo anunció durante el acto inaugural de la mañana del sábado el teniente coronel Miguel Moncaleano Ocampo, comandante encargado de la Policía de Montería.

“Desde la Policía Nacional acompañamos este importante avance para Montería, disponiendo de nuestra patrulla fluvial para garantizar la seguridad en el río Sinú, velar por la integridad de los usuarios de Businú y fortalecer la convivencia y el orden en este nuevo escenario de movilidad”, afirmó el oficial.

El sistema Businú no solo busca reducir la congestión vial y mejorar la conectividad, sino que posiciona al río Sinú como el corazón estratégico del desarrollo turístico y social de la región.

