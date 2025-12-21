En un acto protocolario que tuvo lugar este sábado 20 de diciembre en la ciudad de Montería, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), entregó oficialmente a la alcaldía de Montería las embarcaciones Yapel y Betancí que hacen parte del proyecto Businú que fortalecerá el transporte fluvial y desarrollo de la capital de Córdoba.

Doce meses demoró la construcción de las embarcaciones que poseen paneles solares y batería que alimentará los sistemas de iluminación, navegación, y comunicación, requeridos en las embarcaciones para su navegación, haciéndola más eficiente con el entorno. Tienen capacidad para transportar 38 pasajeros y 2 tripulantes.

Desde este sábado las dos embarcaciones entraron en servicio en el río Sinú, a su paso por la ciudad de Montería.

El alcalde Hugo Kerguelén recordó que llegar a este momento no fue sencillo y que el proyecto atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, pero nunca se perdió la convicción de sacarlo adelante.

“Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad. Hay proyectos que no pertenecen a una administración, sino a una ciudad. Businú es de Montería, de su gente y de su futuro”, expresó el mandatario.

Por su parte el vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana. “Businú representa un hito para Colombia al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal. Es una muestra clara de cómo la ingeniería naval colombiana está al servicio de las ciudades y de las comunidades, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.