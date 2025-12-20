Un hombre de 71 años señalado de haber agredido a su pareja sentimental en la ciudad de Montería fue capturado por las unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo en el barrio Camilo Torres.

Leer más: Cartagena espera a más de 1,6 millones de pasajeros en este fin de año

De acuerdo con el reporte de la autoridad policiva, al adulto mayor lo sindican de haber agredido física y psicológicamente a su compañera sentimental, al punto de ocasionarle hematomas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario su traslado a un centro asistencial donde recibió atención médica.

Por su parte, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

No olvide leer: Capturan en Cartagena a dos presuntos delincuentes por hurto agravado en Barranquilla y Villavicencio

Sobre este caso el mayor Andrés Martínez, comandante de la Estación de Policía Norte, sostuvo que “la Policía Nacional actúa de manera inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas. En este caso, se garantizó la protección de la víctima y se adelantaron las acciones necesarias para que el presunto agresor responda ante la justicia. Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y atención de la violencia intrafamiliar”, e invita a denunciar cualquier hecho de violencia a través de las líneas 123 y 155.