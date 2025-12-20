En la ciudad de Cartagena se efectuó la tarde de este viernes 19 de diciembre el lanzamiento oficial de la Temporada Turística de Fin de Año 2025 – 2026, que se desarrolla desde ayer y se extiende hasta el 19 de enero de 2026.

Durante el evento, la administración Distrital presentó las proyecciones oficiales de movilidad y actividad turística, las cuales evidencian una temporada de alto impacto para la economía local y el sector turístico, puesto que, de acuerdo con el alcalde Dumek Turbay Paz “estamos hablando de una cifra histórica e inédita de más de 1.6 millones de visitantes que recibiremos en la principal temporada turística del año”.

Destaca el mandatario que “esto se traduce en más trabajo, más plata en los bolsillos y en más fortalecimiento de nuestro rol como la principal ciudad a visitar de Colombia y de las más atractivas en Latinoamérica. Ahora, los cartageneros estamos llamados a ser súperciudadanos que acogen con respeto, atienden con amabilidad y prestan servicios de forma justa y honesta. No podemos patear la gallina de los huevos de oro, especialmente en nuestras playas y sitios emblemáticos”.

En el mes de diciembre de 2025, con corte al 18 de diciembre, Cartagena registró la movilización de 402.142 pasajeros, reflejando un comportamiento positivo en el flujo de viajeros hacia y desde la ciudad, y para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, se proyecta la movilización de 770.000 pasajeros, lo que representa un incremento del 5% en comparación con la temporada turística de fin de año anterior.

“En total, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Cartagena estima la movilización de aproximadamente 1,6 millones de pasajeros, consolidando a la ciudad como uno de los principales nodos turísticos y de conectividad del país. Cartagena sigue siendo uno de los destinos preferidos de Colombia y el Caribe”, sostuvo la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Además, Cartagena continúa posicionándose como un puerto estratégico en el Caribe Sur durante la temporada de cruceros. Para este período se proyecta la llegada de: 48.610 pasajeros totales y 24.119 tripulantes.

Así mismo, desde el Muelle de La Bodeguita, único muelle autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular, espera movilizar, entre el 19 de diciembre y el 12 de enero más de 61.530 pasajeros, en más de 347 zarpes, siendo el puente del 1° al 5 de enero, el punto más álgido del mismo.