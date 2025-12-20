La presencia militar en los barrios de Cartagena dejará de ser ocasional para ser permanente en plena temporada turística y por tiempo indefinido. Así lo dieron a conocer el alcalde Dumek Turbay Paz y el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional, al indicar que a partir del 1° de enero de 2026 entra en operación el Batallón de Infantería de Marina N.° 12.

Esta unidad tendrá jurisdicción plena y permanente en los barrios con más registros de criminalidad, fortaleciendo la estrategia de seguridad para enfrentar el sicariato y los delitos de alto impacto, y garantizar la convivencia y tranquilidad de los cartageneros en plena temporada turística.

El anuncio lo hicieron las autoridades en medio de una reunión de seguridad en el Palacio de La Aduana, con la presencia de comandantes militares y autoridades del Distrito.

Esta decisión se consolida luego de una visita previa del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Cartagena, en la que el alto funcionario aseguró que la Infantería de Marina estaría en las calles de la ciudad como parte de una ofensiva institucional para salvaguardar la seguridad y la convivencia ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana y las autoridades de la alcaldía de Cartagena, como la Secretaría del Interior y Distriseguridad. “Con la formalización de la jurisdicción desde el 1. º de enero de 2026, el Batallón 12 dejará de operar únicamente como fuerza de acompañamiento en operativos específicos, para convertirse en un componente permanente de seguridad en el Distrito. Hasta esa fecha, la Infantería de Marina venía apoyando acciones puntuales convocadas por las autoridades, mientras mantenía su despliegue principal en municipios del norte de Bolívar. Desde 2026, su accionar estará también en Cartagena”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

El despliegue operativo del Batallón 12 se concentrará en sectores que históricamente han presentado mayor afectación por hechos de sicariato e inseguridad, entre ellos: Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La María, San Fernando, San José de los Campanos, Arroz Barato, El Bosque, Pasacaballos, Villa Hermosa, El Reposo y Santa Clara, entre otros.

La Infantería de Marina también apoyará operaciones de socorro y atención prioritaria a comunidades damnificadas por inundaciones en temporadas de lluvia.