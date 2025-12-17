La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, lideró en Cartagena una jornada de formación en prevención del riesgo eléctrico y socialización del mecanismo Energía a la Medida, dirigida a más de 200 líderes comunitarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los Comités Barriales de Emergencia (Combas).

Con esta iniciativa, la comercializadora reafirmó su compromiso con la seguridad eléctrica, la innovación y el fortalecimiento del relacionamiento comunitario, como ejes para una prestación del servicio más segura y sostenible.

El encuentro contó con el respaldo de la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría General del Distrito, en cabeza de María Patricia Porras Mendoza, así como del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y el Instituto Distrital de Acción Comunal, una articulación institucional que refuerza la importancia del trabajo conjunto en la gestión preventiva y el bienestar de los territorios.

Durante la jornada, el ingeniero Francisco Viola, líder de Control y Reducción de Pérdidas de Afinia en Bolívar Norte, explicó de manera pedagógica el funcionamiento de Energía a la Medida —energía prepagada— y sus beneficios en el control del consumo, el ahorro en los hogares y el uso responsable del servicio.

Además de la capacitación técnica, se socializaron cifras relacionadas con la prevención del riesgo eléctrico y se reconoció el papel de los Combas como actores clave en la gestión del riesgo en sus comunidades. Desde el área de Gestión Social, Afinia reiteró su acompañamiento permanente mediante jornadas de atención, pedagogía y diálogo directo en los barrios.

Innovación y corresponsabilidad

El evento incluyó un panel sobre innovación energética con la participación de la directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, Mónica Fadul; el líder comunal Mario Cioní, y Geberson Ortiz Soto, del Distrito Comunal, quienes compartieron experiencias sobre la implementación de la energía prepagada y su impacto positivo en la economía familiar.

“La energía a la medida nos dio control y eficiencia, es como quitarse un problema de encima”, aseguró Mario Cioní.

Por su parte, Mónica Fadul destacó que este modelo, ampliamente utilizado en países desarrollados, “optimiza la relación con el servicio y abre la puerta a nuevas soluciones para los usuarios”.

Compromiso con la transparencia

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, agradeció la participación de los líderes comunitarios y reiteró el compromiso de la empresa con la formación, el diálogo directo y la corresponsabilidad como pilares para avanzar hacia una energía más segura, responsable y sostenible.

Afinia en cifras

Afinia atiende actualmente a 1.836.000 usuarios en toda su zona de cobertura, de los cuales 393.000 corresponden a Cartagena.En el esquema de Energía a la Medida ya participan 1.518 familias, de un universo de 15.000 potenciales usuarios en la región. El 91 % de quienes acceden a este modelo pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.