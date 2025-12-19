La alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, entregó oficialmente la Ruta Turística Comunitaria Fortalecida de La Boquilla, un proyecto construido de manera conjunta con el Consejo Comunitario, la JAC, la comunidad local y las unidades productivas Arriberos, La Cueva del Manglar – EMATUECOB y Ecotours La Boquilla.

El proyecto incluyó un ciclo de co-creación participativa entre la comunidad y el equipo técnico de la Secretaría de Turismo, donde esclarecieron cada uno de los activos que hoy posicionan a La Boquilla como un referente del turismo comunitario.

Cortesía alcaldía de Cartagena

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, sostuvo que “la Ruta Turística Comunitaria de La Boquilla es una apuesta estratégica para Cartagena porque nos permite diversificar nuestra oferta turística desde lo auténtico, lo local y lo sostenible. Aquí el visitante no solo recorre un territorio, sino que se conecta con su historia, su cultura y su gente. Este tipo de rutas fortalecen la economía comunitaria, protegen el entorno natural y consolidan un modelo de turismo más humano, que le aporta valor real a quienes la habitan”.

Como parte del fortalecimiento, las unidades productivas comunitarias recibieron dotaciones clave para robustecer sus actividades de ecoturismo y atención al visitante, entre las que se destacan bancas para zonas de descanso, señalética interpretativa, mapas turísticos actualizados, sombrillas y elementos de protección ambiental, kits de primeros auxilios y kayaks para recorridos en manglar y experiencias educativas.

Cortesía alcaldía de Cartagena

Además, de este proyecto surgió un mural identitario, ubicado en la entrada del corregimiento, a la altura del cementerio comunitario. La obra, realizada por el artista Moisés Zabaleta, plasma elementos de la historia, la memoria y la esencia cultural de La Boquilla, convirtiéndose en un símbolo de bienvenida para residentes y visitantes y en el punto de inicio de la ruta turística que es la segunda en ser fortalecida, después de Punta Arena.