En cumplimiento de las órdenes de captura proferidas por juzgados de las ciudades de Barranquilla y Villavicencio, unidades de la Policía Nacional capturaron en Cartagena a dos hombres señalados del delito de hurto calificado y agravado.

La primera de las detenciones ocurrió en el barrio Ternera, en desarrollo de planes de control y solicitud de antecedentes, y permitió la captura de alias El Felo, requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio, Meta.

Y en el segundo operativo fue detenido Juan David, de 31 años, a quien sorprendieron en el barrio Getsemaní. Es solicitado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Barranquilla.

Sobre estas detenciones el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

A su vez invitó a los cartageneros a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.