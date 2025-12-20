En horas de la noche de este viernes 19 de diciembre se registró un hecho de sangre que dejó como saldo un joven muerto. El hecho ocurrió en el conjunto residencial Torres de Marsella, ubicado en el municipio de Sabanalarga.

Leer más: Atentado en punto de mototaxistas termina con un muerto, dos heridos y dos capturados

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Guillermo Ortiz Mendoza, de 21 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 8:30 p. m., el occiso se encontraba en el sitio antes mencionado cuándo fue interceptado por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de los sujetos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para posteriormente huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Malherido, Ortiz Mendoza fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta la Clínica San Rafael de Sabanalarga, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Frente a estos hechos, oficiales de la Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.