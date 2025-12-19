El trabajo investigativo y de seguimiento adelantado durante seis meses por unidades de la Policía Metropolitana de Montería permitió la desarticulación de una estructura criminal a la que le capturaron a ocho de sus miembros y con ello tres expendios de sustancias estupefacientes en la ciudad.

Los puntos de tráfico y comercialización de drogas ilícitas se ubicaban en entornos escolares, deportivos y residenciales de la zona sur de la ciudad, en especial de los barrios Nuevo Horizonte, Chechenia, Robinson Pitalúa y Tres Postes.

De acuerdo con las actividades investigativas de la Policía, el grupo de delincuencia común organizada se dedicaba al tráfico local de estupefacientes (marihuana, base de cocaína y clorhidrato de cocaína), a través de expendios móvil y fijos, generando rentas criminales mensuales cercanas a los $160 millones.

Para la detención de los ocho implicados en el delito de porte y tráfico de estupefacientes (5 hombres y 3 mujeres) fueron necesarias igual número de diligencias de allanamiento y registro en las que además incautaron 1.612 gramos de marihuana, avaluados en $12.350.000; 220 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $1.760.000, y $5.200.000 en efectivo, producto, presuntamente, de la actividad ilícita.

Los capturados, que ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y domiciliaria, presentan vinculación en seis procesos penales más por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de sustancias estupefacientes, fuga de presos, hurto, amenazas, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

