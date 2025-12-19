En medio de la incertidumbre amanecieron los más de mil estudiantes que este viernes reciben su grado como profesionales de la Universidad del Atlántico debido a la existencia de dos rectores.

Esta situación se ha desprendido de la decisión del Ministerio de Educación de designar a Rafael Castillo como rector temporal, dando cumplimiento a una orden emitida días atrás por la cartera ministerial. Dicho nombramiento se hizo efectivo este jueves, en medio de una rueda de prensa que se cumplió en la sede norte de la alma mater.

Sin embargo, de acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, Leyton Barrios Torres se mantiene como rector del principal centro de educación superior del departamento, teniendo en cuenta que aún no se ha surtido la notificación de la medida de reemplazo que fue adoptada por el MEN.

Designación del MEN

Según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional, Castillo Pacheco cumple con los requisitos y calidades exigidas en el Estatuto General de la Universidad del Atlántico, lo que permitió su designación para liderar la institución mientras se implementan las medidas de inspección y vigilancia.

Al respecto, Melissa Obregón, delegada de la Presidencia de la República en el Consejo Superior de Uniatlántico, agregó que la decisión de designar a Castillo responde a la inestabilidad que durante meses ha afectado la prestación del servicio educativo y ha puesto en riesgo la normalidad académica.

“Reconocemos en el profesor Rafael Castillo a un hombre defensor de la educación pública, conocedor de la Universidad del Atlántico y con experiencia administrativa y financiera”, afirmó Obregón.

En ese sentido, Castillo Pacheco aseguró que su designación busca superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa que ha atravesado la institución y encaminarla hacia un proceso de construcción colectiva con garantías para la comunidad universitaria.

Como primera medida, anunció que se reunirá con los sectores que actualmente mantienen la toma de la universidad y con quienes se encuentran en asamblea permanente, para transmitir el mensaje del Gobierno nacional de atender con prontitud sus demandas.

Asimismo, garantizó que no se adoptarán medidas retaliatorias ni sancionatorias.

“Vamos a encontrar un marco amigable para levantar el cese de actividades, porque esta universidad tiene que permanecer con sus puertas abiertas”, enfatizó.

Frente a la preocupación de estudiantes y familias, Castillo confirmó que las ceremonias de grado están garantizadas para realizarse este viernes.

“Los grados van; mañana (viernes) hay ceremonia. Nuestros egresados saldrán con sus diplomas y reconocimientos tal como está previsto”, enfatizó.

¿Castillo, inhabilitado?

La designación de Castillo Pacheco generó inquietud entre la comunidad universitaria debido a que, en 2023, fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por un periodo de 10 años debido a extralimitación de funciones en su anterior administración como rector de la Universidad del Atlántico.

Si bien el rector temporal aseguró que dicha medida fue revocada en segunda instancia, esta casa editorial pudo establecer que en su contra se encuentra vigente una sanción disciplinaria por 4 meses.

Dicha sanción se encuentra registrada en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, el documento oficial señala que la medida fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025.

Expertos consultados por este medio aseguraron que, de acuerdo con la normativa vigente, este tipo de antecedentes no permiten el acceso a cargos en el sector público; es decir, se constituye en una inhabilidad para participar en procesos de nombramiento, posesión o contratación.

Nuevas acciones legales

La defensa del rector Leyton Barrios anunció, en la noche de este jueves, que presentarán las acciones legales correspondientes, teniendo en cuenta que se han venido registrando violaciones al debido proceso.

El abogado Iván Cancino aseguró que es evidente la “persecución sistemática” en contra de Barrios Torres tras su designación como rector de la alma mater, la cual se cumplió con el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Además de desconocer una elección que se realizó conforme a la ley y que las autoridades tendrían que definir más adelante, se estaría designando a una persona que, al parecer, se encuentra actualmente inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación, debido a hechos irregulares cometidos precisamente cuando fue rector de la misma universidad que hoy pretende dirigir. Esto es gravísimo porque dicha sanción, según la información que conocemos, aparece vigente y reportada ante el Ministerio de Educación Nacional”, sostuvo.

Fue enfático al sostener que el ministro de Educación, Daniel Rojas, podría estar incurriendo en una falta grave que generaría la suspensión del ejercicio de funciones, “por tratarse de una violación directa a normas disciplinarias y una posible infracción al Código Penal”.

Al respecto, agregó: “Creemos que el señor ministro de Educación, mal informado, desconoció el marco legal. Quienes le suministraron esa información errónea buscaban torpedear los procesos institucionales de la Universidad del Atlántico, promover la salida de un rector legítimamente elegido y nombrar a uno espurio, sin que se conozcan claramente los fines de esa decisión, y justo al cierre del año”.

Respaldo de Verano al rector temporal

En la tarde de este jueves, el gobernador Eduardo Verano sostuvo un encuentro con el rector Rafael Casillo y le reiteró el acompañamiento institucional para avanzar en la recuperación de la normalidad en el centro de educación superior.

Durante la reunión, Verano, quien además preside el Consejo Superior de la institución, resaltó que la decisión del Gobierno nacional constituye un paso clave para superar la crisis que ha afectado el funcionamiento de la alma mater y retomar su estabilidad académica y administrativa.

“El Ministerio de Educación, en su capacidad de inspección, vigilancia y control, ha tomado decisiones orientadas a lograr la total normalización de nuestra Universidad del Atlántico y le expresamos todo nuestro respaldo para iniciar este proceso de recuperación de la normalidad”, manifestó el mandatario departamental.