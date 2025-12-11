A través de un convenio entre la Universidad de Córdoba y la gobernación del departamento, profesionales de esta alma mater capacitaron a 130 personas de diferentes municipios, priorizando aquellas zonas que registran los mayores índices de enfermedades tropicales.

María Fernanda Yasnot Acosta, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, explicó que la formación fue dividida en tres frentes: un diplomado en enfermedades tropicales dirigido a secretarios de salud municipales y funcionarios; un curso de manejo clínico de leishmaniasis para profesionales de la salud; y un curso en atención primaria para líderes sociales.

Lo que motivó esta formación fue la presencia en la región de enfermedades como leishmaniasis, malaria, tripanosomiasis, leptospirosis y accidentes ofídicos.

María Helena Pernía Bailarín, líder de la comunidad emberá, destacó la importancia de estas jornadas de formación, en especial en la zona rural del municipio de Tierralta, donde ella reside, porque existen altos índices de malaria y otras afecciones, y la comunidad carecía de conocimientos sobre qué hacer frente a estos casos.