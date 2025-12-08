La celebración de Velitas, que inició la noche del domingo 7 de diciembre y que se extiende hasta este lunes festivo 8, ya deja cinco personas quemadas con pólvora en el departamento de Córdoba.

Entre los lesionados hay dos menores de edad, y lo peor es que a uno de los adultos le tuvieron que amputar uno de los dedos de una mano.

EL HERALDO conoció que los 11 nuevos casos de quemados ocurrieron en los municipios de Montelíbano, Chinú, Pueblo Nuevo y Montería.

En la capital niquelera de Colombia, como se le conoce a Montelíbano, hubo tres quemados con pólvora discriminados así: un adulto, un menor de 13 años y una gestante; en Chinú se quemó un adulto, y en Pueblo Nuevo un adulto que es, de momento, el caso más grave porque le debieron amputar el dedo de una mano.

Y en Montería fue donde más casos ocurrieron, 6 en total, en los barrios Cantaclaro, Urbanización El Recuerdo, Urbanización Real, La Castellana y El Recreo. Los lesionados con carpeta o mata suegra, martillo, torta y carpeta, que es pirotecnia recreativa, tienen edades entre los 11 y 46 años de edad.

Con estos 11 casos ya suman 14 los ocurridos en el mes de diciembre en el departamento de Córdoba.