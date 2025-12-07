En la ciudad de Montería fueron fijados los horarios transitorios de funcionamiento para los establecimientos que expenden o permiten el consumo de bebidas alcohólicas durante la temporada decembrina y de año nuevo.
La medida busca acompañar la reactivación económica, garantizar la convivencia y fortalecer la seguridad vial durante una de las épocas de mayor actividad social en la ciudad.
Así las cosas, los establecimientos pueden operar hasta las 5:00 de la mañana los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre; así como los jueves 11 y 21; los domingos 14 y 21 de diciembre; y del 24 al 28 de diciembre; además del 31 de diciembre al 4 de enero; y el 6 de enero.
Para los demás lunes, martes y miércoles no incluidos en este listado, el horario de funcionamiento será hasta la 1:00 de la madrugada.
Los establecimientos que deseen acogerse al horario extendido deben implementar campañas internas de seguridad vial que incluyan piezas gráficas, mensajes alusivos al consumo responsable, proyección de contenidos preventivos y la promoción de alternativas de movilidad segura, como conductor elegido, transporte seguro o valet parking.
Además de realizar la inscripción previa ante la Secretaría de Gobierno Municipal, anexando la documentación requerida y el plan de prevención vial exigido.
