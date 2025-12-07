En la ciudad de Montería fueron fijados los horarios transitorios de funcionamiento para los establecimientos que expenden o permiten el consumo de bebidas alcohólicas durante la temporada decembrina y de año nuevo.

La medida busca acompañar la reactivación económica, garantizar la convivencia y fortalecer la seguridad vial durante una de las épocas de mayor actividad social en la ciudad.

Así las cosas, los establecimientos pueden operar hasta las 5:00 de la mañana los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre; así como los jueves 11 y 21; los domingos 14 y 21 de diciembre; y del 24 al 28 de diciembre; además del 31 de diciembre al 4 de enero; y el 6 de enero.

Para los demás lunes, martes y miércoles no incluidos en este listado, el horario de funcionamiento será hasta la 1:00 de la madrugada.

Cortesía Policía de Montería

Los establecimientos que deseen acogerse al horario extendido deben implementar campañas internas de seguridad vial que incluyan piezas gráficas, mensajes alusivos al consumo responsable, proyección de contenidos preventivos y la promoción de alternativas de movilidad segura, como conductor elegido, transporte seguro o valet parking.

Además de realizar la inscripción previa ante la Secretaría de Gobierno Municipal, anexando la documentación requerida y el plan de prevención vial exigido.

