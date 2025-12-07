En el marco de los planes de seguridad que contempla el programa ‘Navidad con un propósito’, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Córdoba se incautaron de 800 kilos de pólvora.

El hallazgo se produjo en un puesto de control situado en el municipio de Planeta Rica, en el kilómetro 60.

El material pirotécnico, representado en 40 bazucas diamantadas, 5 tortas espectaculares, 90 cajas de miniciclo, 744 cajas de luces bengala, 300 carpetas martinica, 72 cajas de metralla por 15 tiros, 800 bolsas de volcancitos, 12 bolsas de volcán, 216 tortas monocuco por 16 tiros y 72 tortas por 19 tiros, era transportado en un camión y tenía como destino la ciudad de Medellín.

Su conductor, un hombre de 32 años, oriundo de Rionegro (Antioquia), quedó a disposición de las autoridades, al tiempo que el material pirotécnico incautado está bajo custodia del Cuerpo de Bomberos de Planeta Rica, para su posterior disposición, de acuerdo a los protocolos establecidos.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba subraya que, con acciones como esta, se previene el uso irresponsable de estos artefactos, los cuales, en manos inexpertas o sin las debidas medidas de seguridad, representan un alto riesgo para la salud y la integridad física de las personas, en especial de niños, niñas y familias enteras. “El manejo inadecuado de la pólvora puede provocar quemaduras severas, lesiones oculares, auditivas y daños irreparables e irreversibles, empañando las festividades de fin de año”.