De a poco el Aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, se ha ido alistando para su internacionalización. Una muestra de ello fue la entrega oficial del moderno equipo de Biomig, que fortalece el control migratorio.

La herramienta tecnológica que realiza reconocimiento de iris y con ello permite realizar el proceso migratorio en menos de 30 segundos, ya está instalada en el terminal aéreo y en la mañana de este miércoles 26 de noviembre fue inaugurada oficialmente por las autoridades.

El nuevo equipo fue adquirido por la administración municipal de Montería y está compuesto por pasillos de seguridad automatizados, lectores biométricos de iris, lectores de documentos de alta tecnología, estaciones de supervisión y un sistema integral de inspección documental y verificación de identidad.

En el proyecto de internacionalización del Aeropuerto Los Garzones participan la concesión AirPlan, el Gobierno Nacional, Migración Colombia, DIAN, ICA, Policía Nacional, Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Montería y Cereté.