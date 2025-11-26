La empresa Air-e dio a conocer que este jueves se cumplirá una jornada de poda preventiva y maniobras técnicas en distintos puntos del Atlántico, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir afectaciones por contacto de la vegetación con las redes.

Las labores se desarrollan entre las 8:45 a. m. y las 3:30 p. m. en el corregimiento de San José de Saco y zonas rurales de Piojó, lo cual implica la suspensión temporal del servicio para los usuarios ubicados entre las calles 1 y 9, de las carreras 4 a la 11. También estarán sin energía los sectores rurales de El Cerrito y Aguas Vivas (Piojó), así como Bocatocino (Juan de Acosta) y la vereda Los Olivos.

De manera paralela, en Barranquilla se adelanta el retiro de un poste de 12 metros en la carrera 32 con calle 64, en el barrio Nueva Granada, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La empresa reiteró que estas intervenciones hacen parte de las acciones operativas orientadas a mejorar la seguridad, reducir riesgos y asegurar un funcionamiento óptimo de la infraestructura eléctrica en la región.

Finalmente, Air-e invitó a los usuarios que tengan inquietudes o requieran reportar novedades del servicio a comunicarse a la línea 115 o al WhatsApp 313 430 0000, disponible para atención directa.