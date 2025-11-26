Con miras hacia un Atlántico más seguro, el gobernador Eduardo Verano anunció este miércoles la creación del Distrito de Policía de Baranoa para fortalecer la capacidad de respuesta en los municipios del centro del departamento.

“Estamos dando pasos concretos hacia un Atlántico más seguro. Tras un importante Consejo de Seguridad le anunciamos al Atlántico las acciones que implementaremos como la creación del Distrito de Policía de Baranoa para fortalecer la presencia institucional en una zona clave del territorio y facilitará la reacción inmediata ante cualquier situación que afecte la tranquilidad ciudadana”, señaló el gobernador.

El mandatario también destacó el ingreso de 60 nuevos policías para el Departamento de Policía Atlántico (DEATA), quienes serán asignados a los municipios con mayores índices de homicidios y hurtos. “Estos refuerzos son fundamentales para seguir disminuyendo los delitos de alto impacto y garantizar una mayor presencia en el territorio”, agregó.

Tras un importante Consejo de Seguridad con las autoridades y alcaldes municipales, le anunciamos al Atlántico las acciones que implementaremos para fortalecer el despliegue operativo en nuestro territorio y los trabajos que están en marcha para que sigamos siendo un departamento… pic.twitter.com/A1ViNpKal1 — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) November 26, 2025

El coronel Eddy Sánchez, comandante del departamento de Policía Atlántico, manifestó que la construcción de la base del Distrito de Policía en Baranoa permitirá tener una presencia más robusta de la institución en el municipio.

“Nos vamos a unir de manera efectiva con la comunidad para poder mejorar, de manera efectiva, la seguridad y la convivencia en este municipio y en todos los municipios del Atlántico”, sostuvo.

Mientras tanto, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, agradeció el respaldo el gobernador Verano y a la fuerza pública por respaldar las estrategias de seguridad para contrarrestar la inseguridad.

“Esta construcción, más toda la inversión que se viene realizando para reforzar también el parque automotor de la Fuerza Pública, nos permitirá lograr los resultados que la comunidad demanda”, afirmó.

Otros anuncios

Durante el Consejo de Seguridad de este martes, las autoridades confirmaron la construcción de una nueva Inspección de Policía en el municipio de Juan de Acosta, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y la atención oportuna de conflictos en la zona costera.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, explicó que estas acciones hacen parte de la estrategia integral Atlántico Más Seguro, que combina inversión en infraestructura, tecnología y fortalecimiento operativo.

“Hemos pasado de los diagnósticos a las soluciones. Con más policías, infraestructura moderna, cámaras inteligentes y tecnología de última generación, estamos haciendo del Atlántico un departamento con más capacidad para prevenir, anticipar y reaccionar ante el delito”, manifestó.

Otro de los anuncios realizados fue la entrega de 110 nuevas motocicletas que entran en operación inmediata para la Policía Atlántico y el fortalecimiento del Plan de Recompensas Departamental, con un fondo de $90 millones que incentiva la denuncia ciudadana.

Por otro lado, se implementará el proyecto de 415 cámaras inteligentes instaladas en los 18 municipios, con una inversión de $45.000 millones, acompañado de dos centros de comando y control en operación (Comando DEATA y CACOM3) con sistemas de análisis en tiempo real.

También se adquirirán 50 drones de vigilancia para la prevención del multicrimen, especialmente el narcotráfico en la zona costera y sur del Atlántico.