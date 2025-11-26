En la mañana de este miércoles 26 de noviembre usuarios reportaron que el aeropuerto Ernesto Cortissoz – que sirve a Barranquilla – presenta restricciones en su operación, lo que ha generado retrasos en los vuelos.

De acuerdo con los viajeros las aerolíneas explicaron que los retrasos se deben a un “bache” en la pista, por lo que los vuelos se han retrasado.

Se conoció que al menos seis vuelos, con destino a Bogotá, Medellín y San Andrés, presentan retrasos.

Ante la restricción en el Cortissoz, el vuelo AV8524 de Avianca – procedente de Bogotá – fue desviado a Cartagena.

