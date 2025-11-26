El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se comprometió este martes a aprobar nueve proyectos por el orden de $53 mil millones para modernizar y mejorar las condiciones de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) en el marco de la intervención que adelanta el Gobierno nacional.

Jaramillo expresó ante el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, que harán todos los esfuerzos posibles por mejorar la situación de la ESE UNA, durante la entrega de un dotación de ambulancias para el departamento.

“He asumido un compromiso cuando el Gobierno tomó la decisión de intervenir a la ESE UNA. Lo hizo a conciencia de que hay que recuperar estos hospitales. En este momento quiero decirles que les llegan $15 mil millones por migrantes y $4.791 millones por parte del fortalecimiento para la entidad y hay en marcha un primer proyecto para comprar toda la dotación de imagenología; todo lo que son los resonadores, el TAC, los rayos X, los ecógrafos, todo lo que le meten a los hospitales para poder crear su propio negocio”, explicó.

El jefe de cartera expresó que desde la interventoría “nos han presentado proyectos por $53 mil millones; esos proyectos los vamos a aprobar también, vamos a apoyar, si no me alcanza el dinero, porque estamos ya a cierre de este presupuesto, serán los primeros aprobados el año entrante, pero por lo menos me comprometo con que la mitad de estos proyectos estarán aprobados este año y financiados este año, para que arranque un nuevo proceso de cambio y transformación”.

Estos proyectos fueron dados a conocer en una pasada edición dominical de EL HERALDO, siendo prioridad la compra de los equipos de imagenología ya que este es uno de los contratos aliados más costosos.

A su turno, el gobernador Verano agradeció el compromiso del Gobierno: “La ESE UNA se tiene que salvar, de ninguna manera podemos aceptar que hospitales que tienen una tradición, que tienen una infraestructura, que tienen un equipamiento puedan dejar de funcionar”.

Entrega de ambulancias

Por otra parte, las 20 ambulancias entrarán a formar parte del sistema de salud del departamento, una dotación que fue resaltada por el gobernador Eduardo Verano.

“Son 20 ambulancias, tres de ellas medicalizadas, por un valor de $6 mil millones, de los cuales nosotros pusimos el 10 %. Todas estas ambulancias nos ayudarán a fortalecer el sistema de salud del departamento en las sedes de todos los municipios y eso nos va a dar la posibilidad de mejorar sustancialmente”, cerró.