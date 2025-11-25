En segundo debate fue aprobado este martes por la Asamblea departamental el proyecto de ordenanza que fija el nuevo presupuesto del Atlántico para la vigencia 2026. Se trata de un monto total de casi $2,4 billones para las rentas, gastos e inversiones del territorio.

El diputado ponente, Gonzalo Baute, explicó que “este presupuesto es coherente con lo aprobado en el Plan de Desarrollo Departamental, pues mantiene como eje central el fortalecimiento de la inversión social en los cuatro pilares que lo componen”.

Además, resaltó que: se trata de un presupuesto responsable en materia de financiación. Del total aprobado, el 15 % estará destinado al funcionamiento de la administración departamental, mientras que el 85 % restante será invertido en proyectos y programas estratégicos, reafirmando el compromiso de la Gobernación con el desarrollo social y económico del Atlántico”.

De igual manera, la Asamblea también dio luz verde al proyecto de ordenanza que reconoce a los jóvenes vinculados a procesos de justicia restaurativa y al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como población con enfoque diferencial y atención prioritaria en el Atlántico.

La iniciativa establece que este grupo deberá ser tenido en cuenta en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos del departamento. Además, contempla la creación de un Comité Intersecretarial encargado de garantizar sus derechos y coordinar acciones institucionales.

El diputado ponente, Camilo Torres Villalba, aseguró que este proyecto fue construido por los jóvenes y para los jóvenes, destacando así su importancia en la lucha contra la inseguridad y en la atención integral de esta población.

“Este proyecto aporta un granito de arena para los jóvenes del Atlántico. Busca dar la batalla contra la inseguridad desde el enfoque social, reconociendo a los jóvenes como sujetos de protección y brindándoles una amiga en la gobernación del Atlántico”, expresó Torres.