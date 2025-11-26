La Fiscalía General de la Nación decidió retirar el cargo de falso testimonio que tenía previsto imputar a Nicolás Petro. El ente acusador concluyó que los hechos que sustentaban esa acusación ya están contemplados dentro del delito de falsedad ideológica en documento público, por lo que no continuarían como una conducta independiente.

La decisión se relaciona con la presunta información inexacta que, según la Fiscalía, habría sido ingresada por Petro al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), particularmente en lo referente a su hoja de vida y experiencia laboral. Y es que dicho señalamiento, de acuerdo con el organismo investigador, queda comprendido dentro del proceso por falsedad en documento público.

Noticia en desarrollo...