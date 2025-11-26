Durante el acto de imposición de condecoraciones al personal de la Fuerza Pública que participó en la Operación Perseo, el presidente Gustavo Petro reiteró este miércoles que no cesarán los bombardeos contra los grupos armados ilegales, aunque eso signifique que sigan muriendo menores de edad víctimas de reclutamiento en las operaciones militares.

"En los últimos bombardeos han sucedido cosas, como la caída de menores combatientes reclutados masivamente para evitar que el poder de la Nación caiga con contundencia sobre los grupos armados organizados", dijo el mandatario en referencia a los 15 adolescentes que murieron este año en operaciones contra las disidencias de las Farc en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas.

El jefe de Estado insistió en que la responsabilidad de las muertes de los menores de edad no recae en las Fuerzas Militares, sino en los grupos al margen de la ley que los reclutan.

“No somos nosotros los asesinos, no rompemos el Derecho Internacional Humanitario que ha construido la categoría de menor combatiente y señala lo que tiene que hacerse en caso de una acción directa contra la Nación, su Ejército o su Policía”, agregó.

Gustavo Petro sostuvo que sería contraproducente abandonar los bombardeos porque -según él- aumentaría el reclutamiento de menores.

“Quienes son los asesinos son quienes los reclutan y en ese medida no puede servir de excusa el reclutamiento de menores en general a los capos porque pensaron que así se iban a defender de la Nación y yo sé que entre más permanezca esa visión en la mentalidad de los capos más menores van a reclutar porque creen que les son funcionales”, indicó.

En ese sentido, afirmó que las Fuerzas Militares continuarán con la ofensiva. “Donde inteligencia ubique capos armados, si es necesario, se vuelve a bombardear”, enfatizó.