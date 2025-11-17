Alejandro Eder, alcalde de Cali, manifestó su respaldo a las Fuerzas Militares tras los hechos registrados en la vereda Itilla, en zona rural de Calamar, Guaviare, donde un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, dejó siete menores de edad fallecidos.

Eder insistió en que la responsabilidad recae sobre quienes reclutan a niños y adolescentes para grupos ilegales.

“Los únicos responsables son los reclutadores, y contra ellos hay que actuar con todo el peso de la ley”, afirmó.

El pronunciamiento lo hizo durante su intervención en el Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, realizado en Valledupar, espacio en el que participaron altos mandos de la Fuerza Pública.

En ese escenario, el alcalde envió un mensaje directo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalando que, aunque ordenar un bombardeo es una decisión compleja, en este caso consideró que era una acción necesaria.

“Entendemos lo difícil que es ordenar un bombardeo, pero creemos que en este caso era necesario. Es una solicitud que hemos hecho desde Cali, especialmente desde el año pasado que estos grupos criminales empezaron a lanzar explosivos en nuestra ciudad”.

El mandatario también pidió que las operaciones militares se extiendan a zonas que influyen directamente en la seguridad de la capital del Valle.

“Ojalá estas acciones también se adopten en las zonas de influencia que hoy afectan a Cali, como el norte del Cauca y la parte alta de Jamundí, donde tenemos estructuras criminales que quieren seguir atentando contra nuestra población”, sostuvo.

Eder señaló que este año la ciudad ha sufrido cinco ataques terroristas, hechos que han dejado ocho muertos y alrededor de 120 heridos, lo que, según dijo, refuerza la necesidad de mantener la presión militar sobre los grupos ilegales que delinquen en la región.

Asimismo, frente al incremento del reclutamiento de menores, que, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, suma 625 víctimas en 2024 y 165 en lo corrido de 2025.

El alcalde insistió en que se impongan sanciones ejemplares a quienes cometen este delito. “Es indispensable que la Policía y la Fiscalía actúen para capturar y sancionar de manera ejemplar a quienes reclutan menores”.