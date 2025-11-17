Un nuevo caso de maltrato animal se registró en el departamento de Antioquia. Las autoridades reportaron un hecho violento contra un canino que le costó la vida.

El lamentable caso se registró en el municipio de Rionegro, exactamente en el sector El Vergel, donde – según la denuncia interpuesta ante las autoridades– un hombre agredió a un perro hasta causarle la muerte.

De acuerdo con la denunciante, su pareja sentimental golpeó a su mascota, luego de que esta se subiera a una cama. Además, indicó que el sujeto huyó de la vivienda con su pequeña hija.

Ante lo sucedido, la mujer alertó a la Policía, la cual acudió hasta el lugar de los hechos para evaluar la situación.

La Policía de Carabineros, en coordinación con el Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), realizó el procedimiento de necropsia del animal.

Sobre el caso, Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, envió un mensaje de rechazo y pidió a las autoridades a imponer una “sanción ejemplarizante”.

“La alcaldía de Río Negro rechaza contundentemente el acto de violencia en contra de un canino e instan las autoridades a imponer una sanción ejemplarizante. En la noche de ayer se recibe una denuncia ciudadana a través de nuestra línea 123 del centro de monitoreo y control, en donde se informa un acto de violencia en contra de un canino.”, dijo la funcionaria.

“De inmediato activamos el protocolo con nuestra policía nacional, carabineros y nacionales del CEIBA. Se desplazan hacia el lugar de los hechos y allí se es adelantado el proceso de necropsia del canino y se instruye a la ciudadana para que presente la denuncia respectiva.”, explicó.

Horas más tarde, el sujeto fue capturado por la Policía y se está a la espera de su judicialización.

“El presunto agresor es trasladado por nuestra Policía Nacional a las instalaciones del centro de traslado por protección. A la espera de que nuestras autoridades adelanten actos urgentes y se siga con el proceso de judicialización.”, puntualizó.