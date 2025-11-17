Un artefacto explosivo tipo granada fue activado en la noche de este domingo 16 de noviembre en inmediaciones de la sede del medio de comunicación RCN Televisión en la ciudad de Cali.

Lea: La “lujosa” vida de Verónica Alcocer en Estocolmo: se codea con millonarios y asiste a clubes privados, según medio sueco

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró en carrera 8 con calle 30, barrio Industrial Los Mangos.

Al parecer, este hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños estructurales en el edificio del canal de televisión privado en la capital del Valle del Cauca.

Lea: “Las FF. MM. no sabían de la presencia de menores en zona de bombardeo en Guaviare”: Petro

Las autoridades llegaron al sitio para verificar la situación, al mismo tiempo que comenzaron las indagaciones para determinar si se trató de un atentado contra RCN.