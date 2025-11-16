El presidente Gustavo Petro admitió este domingo que las Fuerzas Militares no tenían conocimiento de la presencia de menores en la zona de bombardeo en Guaviare, y defendió la operación militar en contra de las disidencias, realizada el pasado 10 de noviembre.

Leer más: Por trabajos eléctricos, varios sectores de Barranquilla estarán sin luz este lunes

De acuerdo a las autoridades, en los bombardeos murieron en total 20 personas, entre ellas siete menores de entre 13 a 17 años.

Asimismo, hizo énfasis en que su orden no constituyó una violación al Derecho Internacional Humanitario.

“No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona”, añadió a través de su cuenta de X.

Ver también: Roban la vivienda del cantante Alfonso Stummo en Barranquilla: se llevaron relojes, joyas y millonaria suma de dinero

Cabe destacar que la operación, efectuada en el resguardo Itilla, en Calamar, buscaba impactar a alias Pescado y ‘Jimmy Martínez’, jefes de las disidencias que comanda ‘Iván Mordisco’. En el operativo, el Ministerio de Defensa reportó la “afectación de 26 integrantes” de la estructura.