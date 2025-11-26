El Juzgado Mercantil de Alicante emitió un fallo en los últimos días en el que ordenó a Frisby España a suspender el uso de marca mientras resuelve la disputa legal que tiene con Frisby Colombia.

Las autoridades españolas argumentaron que la empresa, de seguir usando la marca, podría causar un daño irreparable a la marca colombiana. La compañía española emitió un comunicado informando que aplazará el lanzamiento de su marca para el 1 de marzo de 2026.

Hay que recordar que la disputa legal entre ambas marcas continúa en su proceso en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Esto después de que la empresa colombiana acusara a la española de uso indebido de su identidad gráfica y su mastoca.

Frisby Colombia también pidió que se reconozca su derecho sobre la marca o que Frisby España no la pueda usar.

Es válido mencionar que ambas marcas intentaron negociar, pero como no hubo acuerdo, la colombiana instauró la demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y por actos de competencia desleal en contra de la sociedad Frisby España S.L. y el señor Charles Dupont.

Frisby España se pronunció respecto a la determinación judicial, asegurando que la decisión los tomó por sorpresa, aseverando que su posición jurídica es sólida y “está respaldada por la normativa europea y española”.

La compañía también anunció que presentará un recurso de apelación, que resolverá la Audiencia Provisional en las próximas semanas. De igual forma presentará una demanda reconvencional “en defensa de sus derechos y frente a los daños derivados de las actuaciones de Frisby S.A. BIC”.