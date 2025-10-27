Diversas voces de rechazo se han escuchado en la ciudad de Montería por el acto de vandalismo en contra del mural de la artista Mónica Garzón ubicado en la calle 24 entre la Avenida Primera y la calle 2ª.

Una de esas voces es la del alcalde Hugo Kerguelén García, quien rechazó de manera categórica “este acto de sabotaje y vandalismo contra el mural, una obra que hace parte del patrimonio cultural”, anotó el mandatario monteriano que a su vez anunció haberse solicitado a la Policía Metropolitana que adelante las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y denunciar este acto irrespetuoso en contra de una artista y del arte público, porque “¡El arte merece respeto!”.

El aludido mural hace parte del Portafolio de Estímulos para la Cultura 2025 que fue financiado con recursos públicos de la administración municipal. Es considerado una pieza de valor artístico y patrimonial para la ciudad, y fue objeto de un acto de sabotaje que afecta no solo a su autora, sino también al esfuerzo institucional por promover y visibilizar el arte público como expresión de identidad, memoria y convivencia ciudadana.

“El daño a esta obra es una falta de respeto contra el arte, contra la Alcaldía, contra el Portafolio y contra los allegados de los homenajeados. Montería no tolerará ningún atentado contra sus artistas ni contra el patrimonio cultural que estamos construyendo entre todos”, concluyó Kerguelén García.