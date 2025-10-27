Tras 22 días de competencias en los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba 2025, el departamento conoció el top 10 de los municipios con mejor desempeño deportivo, consolidando esta edición como los Juegos de la reserva deportiva de Córdoba.

En total, disputaron 36 disciplinas deportivas, de las cuales 32 fueron convencionales y 4 del sector paralímpico, con la participación de más de 6.400 atletas provenientes de los 30 municipios del departamento.

El pódium general fue encabezado por Montería, que se consolidó como campeona absoluta con 55 medallas de oro, 54 de plata y 43 de bronce. En el segundo lugar se ubicó Lorica, con 46 preseas doradas, 33 de plata y 33 de bronce, seguida por Planeta Rica, que obtuvo 23 de oro, 14 de plata y 18 de bronce.

El cuarto puesto fue para Cereté, con 18 medallas de oro, 16 de plata y 26 de bronce, mientras que San Antero alcanzó 18 oros, 13 platas y 14 bronces. En la sexta posición se ubicó Puerto Escondido, con 12 de oro, 17 de plata y 16 de bronce; seguido de Moñitos, con 11 oros, 10 platas y 8 bronces; Sahagún, con 9 oros, 6 platas y 7 bronces; Montelíbano, con 8 oros, 10 platas y 8 bronces; y San Pelayo, que cerró el top 10 con 8 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce.