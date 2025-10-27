La consulta del Pacto Histórico ha consolidado a Pedro Flórez como una de las principales cartas políticas del Caribe colombiano de cara a las elecciones legislativas de 2026.

El actual congresista, que hace parte de la estructura de la casa Torres, se posicionó en el primer renglón de la consulta a la Cámara Alta con 177.778 votos, de acuerdo con el boletín 39, que se emitió tras el procesamiento de 19.573 mesas de votación.

Tras conocerse los resultados, Flórez agradeció a los más de 177 mil ciudadanos que confiaron en su propuesta y reconoció que este resultado es fruto de un trabajo legislativo serio, del fortalecimiento organizativo en diferentes regiones y de una visión política colectiva.

“Este triunfo no es personal, es de quienes creen en una Colombia donde las regiones también gobiernan. Vamos a seguir haciendo historia desde el Congreso”, afirmó.

El congresista tuvo un amplio respaldo en departamentos como Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. A eso se suma una importante votación en regiones como Bogotá, Quindío y Huila.

Cabe anotar que en municipios como Puerto Colombia, Galapa y Malambo, donde este grupo político hace presencia activa, se reportaron largas filas de personas en los distintos puntos de votación.