El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, entregó un balance positivo sobre el desarrollo de las elecciones de la consulta del Pacto Histórico celebradas este domingo 26 de octubre en todo el país.

“Tengo que manifestar que el operativo que montamos junto con Registraduría, Defensoría y con todos los personeros de Colombia y más de 2.000 servidores activos de la Procuraduría dio buen resultado”, destacó el jefe del Ministerio Público, al resaltar la articulación institucional que permitió garantizar la transparencia del proceso.

Al cierre de la jornada democrática, Eljach Pacheco informó que se recibieron 547 quejas, de las cuales “muy pocas se refieren a indebida participación en política de servidores públicos”, casos que ya están siendo procesados por la entidad. El Procurador señaló que con el paso de las horas podrían presentarse nuevos reportes.

El jefe del ente de control manifestó que se ofrecieron todas las garantías para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto, gracias a una vigilancia estricta de los comicios.

“Podemos decir que el proceso electoral de hoy, al igual que el de hace ocho días de los jóvenes, transcurrió en normalidad, se dieron plenas garantías, todo ciudadano pudo votar“.

Finalmente, Eljach Pacheco reiteró que el país avanza hacia una “Paz Electoral”, destacando que “Colombia está entendiendo el mensaje, lo están asimilando, los partidos han ayudado notablemente”. También agradeció el papel de los medios de comunicación, a quienes reconoció su contribución para promover un ambiente de tranquilidad, concordia y competencia sana.