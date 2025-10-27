El senador Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ganó este domingo la consulta del Pacto Histórico, coalición del Gobierno, al derrotar a la exministra de Salud Carolina Corcho, y se convirtió en aspirante presidencial de la izquierda para las elecciones de 2026.

De acuerdo con el informe número 25 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Cepeda totaliza, de momento, 1.186.095votos (64,71 %), con 18.331 mesas procesadas de unas 20.000, en tanto que Corcho tenía 536.286 papeletas (29,25 %).

Tras conocerse los resultados de manera preliminar, miembros de diferentes sectores políticos se pronunciaron.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó: “Datos preliminares hablan de la participación de un poco más de 1.200.000 personas en estas elecciones del Pacto Histórico del nuevo integrante de la lista Clinton que nos costaron $200.000 millones de pesos”.

Pero plata para la salud, educación y seguridad no hay. pic.twitter.com/OhTMyPf28C — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 26, 2025

La candidata presidencial Vicky Dávila manifestó que el candidato Iván Cepeda seguirá con “la obra destructora” del gobierno Petro.

“Iván Cepeda ganó la consulta del petrismo. Es el candidato de PETRO y de sus AMIGOS y quiere seguir la obra destructora de este Gobierno corrupto”, expresó.

Y agregó: “Petro fracasó en su consulta. Pasa los 2 millones de votos. No tiene el 35%, que decía la mayoría de encuestas, tiene el 12%. En la consulta de marzo de 2022 el petrismo tenía 5 millones de votos y en segunda vuelta Petro tenía 11 millones de votos. Iván Cepeda apenas llega al millón de votos y un poquito.”

Finalmente, dijo: “No nos podemos confiar, Petro es capaz de todo. Pero Colombia castigó a Petro en las urnas. Ganaremos en primera vuelta.”

Petro fracasó en su consulta. Pasa los 2 millones de votos. No tiene el 35%, que decía la mayoría de encuestas, tiene el 12%. En la consulta de marzo de 2022 el petrismo tenía 5 millones de votos y en segunda vuelta Petro tenía 11 millones de votos. Iván Cepeda apenas llega al… https://t.co/TVTlL69Pe2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 26, 2025

Tras la consulta, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella afirmó que el petrismo está “muerto”.

“¡Ha muerto el Petrismo, bienvenidos a la Era del Tigre! Fracaso total. El petrismo se hunde. Derrotados en la consulta, sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Brindo con Fratellone por esa derrota; lo que falta es castigarlos. Ya van a saber lo duro que muerde el tigre”.

Brindo con Fratellone por esa derrota; lo que falta es… pic.twitter.com/HYjYlK8Z8g — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2025

Por su parte, la senadora María José Pizarro manifestó sentirse “orgullosa” por el triunfo de Cepeda.

“Nos une la historia, las luchas y la certeza. Me siento feliz y orgullosa de haber tomado la decisión de apoyarte, es nuestro compromiso con Colombia”, escribió desde X.

pic.twitter.com/1gM6MxE97l — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 26, 2025

La consulta del Pacto Histórico fue un éxito!!!



A esta hora, solo los votos de @IvanCepedaCast ya superan con creces la votación total de la consulta del @PartidoLiberal, y en total nuestra participación es superior que la consulta del @PartidoVerdeCoL.



¡La mayor de la… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 26, 2025

A las felicitaciones se sumó la exministra de Ambiente, Susana Muhamad. “¡Querido Iván Cepeda, lo hicimos y lo logramos! #CepedaPresidente2026”, publicó en redes sociales.

Además, Roy Barreras expresó: “Felicitaciones también al Presidente @petrogustavo , líder natural del @pacto. Los centenares de miles de ciudadanos que salieron a votar hoy y eligieron al Senador @IvanCepedaCast como candidato legítimo de la izquierda y a los próximos congresistas del pacto, a pesar de las dificultades, las trabas y la desinformación, son también un respaldo ciudadano poderoso al Presidente cuyo espíritu libertario impulsó esta consulta”.

Felicitaciones también al Presidente @petrogustavo , líder natural del @pacto . Los centenares de miles de ciudadanos que salieron a votar hoy y eligieron al Senador @IvanCepedaCast como candidato legítimo de la izquierda y a los próximos congresistas del pacto, a pesar de las… — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 26, 2025

Asimismo, Gustavo Bolívar indicó: “Iván Cepeda ganador. Será el candidato del Pacto Histórico en el frente amplio”. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la exministra de Salud.

“A Carolina Corcho toda mi admiración por tan estupenda y limpia Campaña. Ojalá sea tenida en cuenta en alguna fórmula vicepresidencial.”, escribió desde X.

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 26, 2025

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también envió un mensaje de felicitaciones a Iván Cepeda.

“Felicitaciones a @IvanCepedaCast por su triunfo en la consulta popular, en una jornada ejemplar de democracia interna del Pacto Histórico, que lo ha escogido como su candidato presidencial. Ahora es importante definir qué significa el Frente Amplio y cuál debe ser su propósito para enfrentar los grandes desafíos del país.”, sostuvo.