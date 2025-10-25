En una acción conjunta realizada con la Dijín de la Policía en Bogotá, Cali y Pasto, se logró la desarticulación de ‘Los Nómadas’, grupo delincuencial que sería el responsable de la compra de pesos colombianos y dólares estadounidenses falsos a gran escala que ponían en circulación en todo el territorio nacional.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que ‘Los Nómadas’ compraban los billetes falsos en imprentas clandestinas ubicadas en el suroccidente del país, para luego coordinar su comercialización.

“La red acopiaba billetes de diferentes denominaciones y, de acuerdo con las negociaciones que hacían y los pedidos que reciban, los enviaban como encomiendas ocultos en cajas de rompecabezas y en sobres con afiches de comics. De esta manera habrían alcanzado a mover mensualmente entre 10.000 y 15.000 unidades”, detalla la Fiscalía.

Según las investigaciones, entre septiembre de 2023 y octubre de este año, se realizaron 10 incautaciones a ‘Los Nómadas’ en las que le fueron encontrados 148 millones de pesos falsos, los cuales eran remitidos por personas que usaban seudónimos o nombres inexistentes.

Cinco de los señalados involucrados en el entramado ilícito fueron capturados en Bogotá, Cali y Pasto para ser dejados a disposición de la autoridad competente.

Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir.

Los capturados son Uriel Gómez Vargas, presunto cabecilla y encargado de comprar en masa los billetes falsos en una imprenta ilegal y articular todo el andamiaje delictivo; Carlos Arturo Chaparro Vizcaíno y Eylen Julied Ariza Hernández, quienes tendrían a su cargo el envío de las encomiendas con los pesos y dólares, así como la recepción de los pagos; y Blanca Gloria Rosero Granja y Aida Carolina Cerón Calibio, posibles distribuidores mayoristas del dinero.

Gómez Vargas, Chaparro Vizcaíno y Ariza Hernández deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, las otras dos mujeres seguirán vinculadas a la investigación.